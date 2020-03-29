Nazlı vicdanının kurbanı oldu

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Diyarbakır'da birlikte yaşadığı işadamı Murat Azak tarafından öldürülen Nazlı Aydın'ın vicdanının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Nazlı'nın burnuna yumruk atıp kıran ve 3 kez şiddet uyguladığı için tutuklanan Murat Azak'ı, "Vicdanım kabul etmiyor, seni affediyorum" diyerek şikâyetini geri aldığı ve işadamının serbest kaldığı ortaya çıktı. 6 yıl önce cinayeti işleyen ve geçen yıl yakalanan katil zanlısı işadamı müebbet hapisle cezalandırılmıştı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan hâkim karşısına çıkan katil zanlısı "2 kez hamile kaldı, çocuğu benden habersiz aldırdı. 3'üncü hamileliğinde kendisine 200 bin liralık araç aldım. İş icabı İstanbul'a gittiğimde bu çocuğu da gizlice aldırmış. Tartıştık. Olay günü de bana, sevgilisi olduğunu söyleyip peşini bırakmamı istedi" diyerek kendisini savunmuştu.