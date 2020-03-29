Otobüs ve uçak seyahatlerinin kısıtlanmasının ardından önceden bilet alan vatandaşların ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken ülkemizde corona virüsü önlemlerine karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Seyahat izin belgesi olmayanların seyahat edemeyeceği bilgisi verilirken bu izinler de valiliklerden alınacak. Otobüslere gelen kısıtlamaların yanı sıra uçak seferlerine de kısıtlama getirildi. Türk Hava Yolları yurt dışına yapılan tüm seferleri iptal ettikten sonra yeni bir karar daha aldı. İç hat seferlerinde İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığı duyurulan açıklamaya göre; otobüs ve uçak biletleri iade edilecek mi? İptal edilen otobüs ve uçak biletleri ücretleri geri ödenecek mi?

İşte bilgiler!