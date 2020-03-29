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Otobüs ve ? İptal edilen ?

Corona virüsü salgını giderek yayılmaya devam ederken alınan önlemlerin sayısı da giderek artıyor. Ülkemizde pek çok alanda çeşitli önlemler alınıyor. Bunlardan bir tanesi de otobüs ve uçak seferlerini kapsamaktadır. Seyahat yasağı kapsamının gelmesinin ardından seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlar seyahat edemeyecek. Yetkililer "evde kal" çağrısı yaparken corona virüs salgınından etkilenmemek için herkesin evine kalması gerekiyor. Bu bağlamda; otobüs ve uçak biletlerini önceden almış olan vatandaşlar biletlerin iptal olup olmadığını, ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü önlemleri kapsamında alınan tedbirleri duyurdu. 30 ilde geçerli olmak üzere şehirlerarası otobüs seferlerinde düzenlemeye gidilecek. Valilik iznine bağlanan ? Öte yandan; Türk Hava Yolları hangi illerin uçuş yapacağına dair listeyi paylaştı. Ulaşıma getirilen düzenlemeler kapsamında; otobüs ve ? İptal edilen ?

Giriş Tarihi: 29.3.2020 15:45 ABONE OL
Otobüs ve uçak biletleri iade edilecek mi? İptal edilen otobüs ve uçak biletleri ücretleri geri ödenecek mi?

Otobüs ve uçak seyahatlerinin kısıtlanmasının ardından önceden bilet alan vatandaşların ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken ülkemizde corona virüsü önlemlerine karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Seyahat izin belgesi olmayanların seyahat edemeyeceği bilgisi verilirken bu izinler de valiliklerden alınacak. Otobüslere gelen kısıtlamaların yanı sıra uçak seferlerine de kısıtlama getirildi. Türk Hava Yolları yurt dışına yapılan tüm seferleri iptal ettikten sonra yeni bir karar daha aldı. İç hat seferlerinde İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığı duyurulan açıklamaya göre; otobüs ve ? İptal edilen ?

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Otobüs ve uçak biletleri iade edilecek mi? İptal edilen otobüs ve uçak biletleri ücretleri geri ödenecek mi?
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