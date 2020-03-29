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, nasıl bir hayvan? Corona virüsü pangolinden mi bulaştı?

Dünyanın teyakkuza geçtiği corona virüsü salgını ile ilgili pek çok iddia ortaya atılmaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 30 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan virüs, 700 bine yakın insanda görüldü. Her geçen gün acı bilançonun arttığı salgının kaynağı merak konusu olmaya devam ederken, bu noktada en çok üzerinde durulan hayvan pangolin oldu. Pangolin isimli memeli hayvanda corona virüsüne büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulunması bu iddiaları daha da kuvvetlendirdi. Peki, , nasıl bir hayvan? Corona virüsü pangolinden mi bulaştı? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 29.3.2020 15:28 ABONE OL
Pangolin nedir, nasıl bir hayvan? Corona virüsü pangolinden mi bulaştı?

Dünya corona virüs salgını ile ilgili mücadelesine topyekün devam ediyor. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, virüsün pangolin adlı hayvandan bulaştığı iddia edilmişti. Bilindiği üzere Vuhan'daki pazarda pangolin hayvanı, Çinlilerin en çok yemeyi tercih ettiği hayvanlar arasında yer almaktadır. Çinli araştırmacılar kaynağı olduğu iddia edilen ölümcül coronavirüsün insanlara bulaşmasına yasadışı yollardan ticareti yapılan pangolin adında bir hayvanın sebep olduğunu söyledi. Peki, pangolin nedir, nasıl bir hayvan? Corona virüsü pangolinden mi bulaştı? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu soruların yanıtına yer verdik…

PANGOLİN NEDİR? CORONA VİRÜSÜ PANGOLİNDEN Mİ BULAŞTI?

Araştırmaların yoğun olarak yapıldığı Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nin, web sitesinden yapılan açıklamada, "Bu son keşif, virüsün kaynağını öğrenmek, yayılması için önlem almak ve korunabilmek için büyük önem taşıyor" dedi. Uzmanlar, bu tür derisi zırhla kaplı hayvanların yenilmemesi için uyarıda bulundu ve pazarlarda satışının yasaklanması istendi.

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Pangolin nedir, nasıl bir hayvan? Corona virüsü pangolinden mi bulaştı?
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