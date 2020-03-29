Dünya corona virüs salgını ile ilgili mücadelesine topyekün devam ediyor. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı salgın ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, virüsün pangolin adlı hayvandan bulaştığı iddia edilmişti. Bilindiği üzere Vuhan'daki pazarda pangolin hayvanı, Çinlilerin en çok yemeyi tercih ettiği hayvanlar arasında yer almaktadır. Çinli araştırmacılar kaynağı olduğu iddia edilen ölümcül coronavirüsün insanlara bulaşmasına yasadışı yollardan ticareti yapılan pangolin adında bir hayvanın sebep olduğunu söyledi. Peki, pangolin nedir, nasıl bir hayvan? Corona virüsü pangolinden mi bulaştı? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu soruların yanıtına yer verdik…

PANGOLİN NEDİR? CORONA VİRÜSÜ PANGOLİNDEN Mİ BULAŞTI?

Araştırmaların yoğun olarak yapıldığı Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nin, web sitesinden yapılan açıklamada, "Bu son keşif, virüsün kaynağını öğrenmek, yayılması için önlem almak ve korunabilmek için büyük önem taşıyor" dedi. Uzmanlar, bu tür derisi zırhla kaplı hayvanların yenilmemesi için uyarıda bulundu ve pazarlarda satışının yasaklanması istendi.