Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat yasağı kapsamı nedir?

Corona virüsü önlemleri kapsamında yetkililer "evde kal" çağrısı yapmaya devam ederken ülke ve dünya genelinde pek çok alanda çeşitli kısıtlamalar getirildi. Seyahat yasağı kapsamında İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; seyahat izin belgesi olmadan seyahat edilmeyecek. Belge talepleri; otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Corona virüsünün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan bu karar kapsamında gerekli talimatlar valiliklere iletildi. Buna göre; seyahat yasağı kapsamı nedir, ne demektir? Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine seyahat yasağı kapsamında bir genelge yayımladı. Buna göre; seyahat izin belgesi olmadan vatandaşlar seyahat edemeyecek. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu karar valiliklere iletildi. Buna göre; seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

İşte bilgiler!