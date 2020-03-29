Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Fatih’teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

Son dakika: Fatih’teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

Son dakika haberi... Fatih’teki bir iş hanında çıkan yangında 63 yaşındaki bir kişi yanarak feci şekilde can verdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 01:44 ABONE OL
Son dakika: Fatih’teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi

, saat 21.30 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Caddesi Yahyapaşa Sokak üzerinde bulunan 4 katlı iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı iş hanının en üst katı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih’teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA