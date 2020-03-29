Son dakika: Fatih’teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi
Son dakika haberi... Fatih’teki bir iş hanında çıkan yangında 63 yaşındaki bir kişi yanarak feci şekilde can verdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 30.3.2020 01:42Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 01:44ABONE OL
Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Gedikpaşa Caddesi Yahyapaşa Sokak üzerinde bulunan 4 katlı iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı iş hanının en üst katı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.