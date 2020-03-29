SON DAKİKA HABER: Af Yasası ve Ceza İnfaz İndirimi ne zaman çıkacak, son durum ne? Ceza İnfaz Düzenlemesi hangi suçları kapsıyor?

Af yasası, ceza infaz indirimi ve infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri ve anlık gelişmeler on binlerce kişi tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. AK Parti, geçtiğimiz hafta MHP'ye gönderdiği ceza infaz düzenlemesi taslak metnini CHP, İYİ Parti'ye ve HDP'ye de sundu. Taslakta ceza infaz düzenlemesi ve af yasası ile ilgili pek çok merak edilen konu yanıt buldu. Peki, Af yasası ve ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak, hangi tarihte çıkacak? Konuya yönelik yapılan son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından yapıldı. Peki, Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? İnfaz ve ceza indirimi düzenlemesi kimlere vuruyor ve uyuşturucuyu kapsıyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtları…

AF YASASI VE CEZA İNFAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NEDİR?

AK Parti, geçtiğimiz hafta MHP'ye gönderdiği ceza infaz düzenlemesi taslak metnini CHP, İYİ Parti'ye ve HDP'ye de sundu. Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süreden koşullu serbest bırakılmaya kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan taslak metninde, mahkûmların ve ailelerinin merak ettiği birçok soru da yanıtını buluyor. Görüşmelerin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından flaş bir açıklama yapıldı.

AF YASASI MECLİS'TE ÇIKTI MI?

Bu noktada, 'Af yasası ne zaman çıkacak, bugün son durum ne?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 af yasası Meclis'ten ne çıkacak, ceza infaz indirimi kimlere vuruyor, uyuşturucuyu kapsıyor mu?

ADALET BAKANLIĞI SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında iki hafta daha uzattı.

Bakanlığın kararıyla, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri iki hafta daha ertelendi.

Ayrıca, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de iki hafta daha uzatıldı.

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı.

İşte, 2020 son dakika af yasası haberleri bugün ve infaz düzenlemesinin taslak metni: