Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Koronavirüs ihbarına giden 112 ekibi kabusu yaşadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı telefonu

: ihbarına giden 112 ekibi kabusu yaşadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı telefonu

Koronavirüse karşı kahramanca görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarımıza saldırı olayları bitmiyor. Gece saatlerinde gelen ihbarıyla belirlenen adrese giden 112 ekiplerine bir şehir eşkıyası saldırıda bulundu. Kimliği belirsiz şahıs, hastaneye sevk edilen kişinin ismini öğrenmek istedi, cevap verilmeyince öfkelenerek ambulansı yumruklayıp aracın camlarını kırdı. haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, saldırıya uğrayan sağlık personeli Büşra Kayalı Durmaz'ı gece yarısı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. Bakan Koca daha önce de, Yunanistan polisinin biber gazı sıktığı mültecilere müdahalesinden dolayı Büşra Kayalı Durmaz'ı twitter'dan kutlamıştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 12:57 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs ihbarına giden 112 ekibi kabusu yaşadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı telefonu

Gece saatlerinde koronavirüs ihbarıyla hasta almaya giden sağlık personeli saldırıya uğradı. Ekipler saldırgandan şikayetçi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise gece yarısı saldırıya uğrayan personele telefon açarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

KİMLİK SORDU, CEVAP ALAMAYINCA SALDIRDI

İstanbul'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) şüphelisi hastayı almayan giden ambulans, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına uğradı. 112 ekiplerine şüpheli hastanın kimliğini soran gözü dönmüş şahıs, cevap alamayınca ambulansı yumruklayıp, aracı ile ambulansın önünü keserek camlarını kırıp dehşeti yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da gece geç saatlerde yeni tip korona virüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi. Arabasından inerek 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza" diye ardı arkasına sorular soran şahsa 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi. Bunun üzerine hızını alamayan şahıs önce ambulansı yumruklamaya başladı.

Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı şahıs tarafından araç ile tekrar kesildi. Bu kez şahıs eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu.

HASTA POLİS KARAKOLUNDAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yaşanan tüm bu dehşet anlarını ise Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın'' ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadıkları dehşet verici anları anlatan Durmaz, kendilerine saldıran şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

BAKANDAN GECE YARISI "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Son dakika: Sosyal medyada dolaşan koronavirüs ölümleri için toplu mezar iddiasını valilik yalanladı!
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamaları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Koronavirüs ihbarına giden 112 ekibi kabusu yaşadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA