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: korkusuyla yere saçılan paraya dokunamadılar!

Dünyayı alt üst eden, on binlerce insanın ölümüne neden olan ilk olarak 'de görüldü ve ardından yüzlerce ülkeye yayıldı. Virüsün yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladığı Çin'de, ülkedeki koronavirüs endişesini gözler önüne seren bir olayı yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, metro istasyonunda yere para saçılırken kimse paralara dokunamıyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 16:25 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs korkusuyla yere saçılan paraya dokunamadılar!

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 300 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü kriziyle mücadele ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenirken, Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı.

Çin'de metro istasyonunda saçılan paralara corona virüsü korkusuyla kimse dokunamadı | Video

KİMSE PARALARA DOKUNAMADI

Korona virüsünün bulaşması korkusuyla metro istasyonuna giriş yapan kimse paraları yerden almaya cesaret edemedi. O anları kameraya kaydeden bir yolcu, "Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Son dakika: Koronavirüs korkusuyla yere saçılan paraya dokunamadılar!
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