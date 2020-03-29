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: tediri için getirilen seyahat yasağına uymayan 51 kişiye para cezası!

'da salgını kapsamında getirilen şehirler arası seyahat tedbirlerine uymayan 51 kişiye para cezası kesildi. haberine göre kentte koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 94 kişiye son 12 saatte 54 bin 175 lira para cezası kesildi. Tedbirlere aykırı olarak kapalı olması gerekirken açık bulundurulan ve yasa dışı kumar oynatılan yedi mekan mühürlendi

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs tediri için getirilen seyahat yasağına uymayan 51 kişiye para cezası!

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında son 12 saatte iş yerleri, tedbir yasakları, izin belgesiz şehirler arası taşımacılık, seyahat kısıtlamasına aykırı hareket, park ve piknik alanları denetimlerinde toplam 94 kişiye Kabahatler Kanunu ve Umumu Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Denetimlerde yedi iş yeri mühürlendi. Bir araç trafikten men edildi. 94 kişiye toplam kesilen idari para cezası miktarının 54 bin 174 lira olduğu açıklandı.

SEYAHAT YASAĞINA UYMAYAN 51 KİŞİYE CEZA!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında önceki gün getirilen şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması yasağına uymayan 51 kişiye toplamda 19 bin 992 lira idari para ceza kesildiği belirtildi. Girişleri yasaklanan park ve piknik alanlarında yapılan denetimlerde ise tedbirlere uymayan 12 kişiye para cezası kesildi. Kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak gerekçesiyle de dört kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildi.

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Son dakika: Koronavirüs tediri için getirilen seyahat yasağına uymayan 51 kişiye para cezası!
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