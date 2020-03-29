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SON DAKİKA: ’da ! ’da da hissedildi… ve son depremler listesi

ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Pütürge’de bir meydana geldi. Sarsıntılar ’da da hissedildi. İşte haberinin detayları ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 29.3.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 18:47 ABONE OL
SON DAKİKA: Malatya’da deprem! Elazığ’da da hissedildi… Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Malatya Pütürge'de saat 18.08 'de 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar Elazığ'da da hissedilirken yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI...

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SON DAKİKA: Malatya’da deprem! Elazığ’da da hissedildi… Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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