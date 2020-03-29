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Sultangazi'de tramvayda yangın paniği!

Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 09:45 ABONE OL
Sultangazi'de tramvayda yangın paniği!

Sultangazi'de Topkapı-Mescid- i Selam Tramvay Hattında çalışan bir tramvayda saat 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçinde az sayıda yolcu ile Topkapı istikametine seyir halinde olan tramvayın bir vagonundan Sultançiftliği Durağı'na geldiği sırada dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Görevliler tarafından tramvayda bulunan az sayıdaki yolcu tahliye edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği vagondaki yangına köpük ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre tramvayda inceleme yaptı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangın | Video

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Sultangazi'de tramvayda yangın paniği!
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