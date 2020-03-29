Tele-dolandırıcı için yolun sonu

İSTANBUL'DA kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları kişileri 'Terör örgütleri kredi kartlarınızı, telefon hatlarınızı ele geçirdi. Başınız belada' diye korkutan ve bu kişilerin ziynet eşyaları ve paralarını belirledikleri adrese yollanan çete üyesi kuryelere bırakmalarını isteyen teledolandırıcılar için yolu sonu geldi. Sarıyer'de bir çiftin şikayeti sonrası harekete geçen Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonrası Murat D., Hamit A., Halil G., Ömer F.K. ve Hasan Y. şok baskınlarla yakalandı. 500 bin TL değerindeki altın ve döviz şikayette bulunan çifte teslim edilirken, başka bir adreste yapılan aramada da dolandırıcılıktan elde edildiği belirlenen 1 milyon TL değerinde altın ve dövize el konuldu. 5 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.