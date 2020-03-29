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Zehir alışverişinde suçüstü yakaladılar

Güven Timleri, Fatih'te sokak ortasında madde alışverişi yapan üç kişiyi suçüstü yakaladı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken biri serbest bırakıldı. Ayrıca şahısların uyuşturucu alışverişi yaptığı anlar ve polisin operasyonu güvenlik kamerasını yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 17:55 ABONE OL
Zehir alışverişinde suçüstü yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı sivil Güven Timleri, Fatih İlçesi'ne bağlı İskender Paşa Mahallesi'nde öğlen saatlerinde bir sokak içerisinde bekleyen iki şüpheliyi fiziki takibe aldı. İki şüphelinin yanına gelen bir başka kişinin söz konusu kişilere uyuşturucu hap verdiğini ve karşılığında 20 lira aldığını gören Güven Timleri üç şüpheliyi de suçüstü yakaladı.

Güven Timleri uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladı | Video

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Cezayir uyruklu olan İbrahim S. (27), Abd Elfatah T. (26) ve Oussama D.'nin (24) üzerlerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 145 lira nakit para ele geçirildi. Haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" gerekçesiyle yasal işlem yapılan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve İbrahim S. ile Abd Elfatah T. isimli iki şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Oussama D. ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin yansıdığı ve uyuşturucu madde satışının yaşandığı anlar ile birlikte şüphelilerin yakalanma anları da güvenlik kamera görüntülerine işte böyle yansıdı.

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Zehir alışverişinde suçüstü yakaladılar
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