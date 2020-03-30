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’den gelen 210 kişilik heyet ’da karantinaya alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nden () uçakla ’e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları ’daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 02:44 ABONE OL
ABD’den gelen 210 kişilik heyet Manisa’da karantinaya alındı

ABD'den gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, bugün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alındı. 210 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi'ndeki bir Kredi Yurtlar Kurumu yurduna getirilerek karantinaya alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin yurda yerleştirdiği 210 kişilik kafile, 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

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ABD’den gelen 210 kişilik heyet Manisa’da karantinaya alındı
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