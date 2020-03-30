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Balkondan balkona spor

Giriş Tarihi: 30.3.2020 ABONE OL
Balkondan balkona spor
Antalya'da, spor eğitmeni Ülker Pınar Eren, kurduğu ses ve müzik sistemiyle kendisi gibi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan komşularına balkondan spor yaptırdı. Salgın öncesi her sabah Muratpaşa ilçesindeki Bayındır Parkı'nda spor yapan ev kadınları spor eğitmeni Eren sayesinde balkonlarında egzersiz yapmaya başladı. Kadınlara, balkonda eşleri ve çocukları da eşlik etti. Evlerinden çıkamayan komşularına spor yaptırmaktan mutlu olduğunu belirten Eren, "Kendim ve komşularımın üzerlerindeki negatif enerjiyi atmamız için böyle bir proje geliştirdim. Hem mesafe sorunu yok hem temas yok. Komşularım bana eşlik ediyor. Hafta sonları bu etkinliği yapıyoruz" diye konuştu.
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Balkondan balkona spor
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