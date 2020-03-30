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ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2020 ve fazileti nedir?

Mübarek üç aylara girmemiz ile birlikte ne zaman sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Ramazan ayından önceki son kandil tarihini Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu önemli gün, Müslüman alemi açısından oldukça önemli olup eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Allah'tan bağışlanma ve merhamet dileyecek olanlar bu mübarek günü dua ederek geçirmek istiyor. Kelime anlamı olarak kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, aynı zamanda affedilmenin yanında affedici olmayı ve bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilmenin de idrakını kazandırıyor. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmenin çok büyük sevabı olduğu buyuruluyor. Buna göre; , hangi gün? 2020 ve fazileti nedir?

Giriş Tarihi: 30.3.2020 15:55 ABONE OL
Berat Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2020 Berat Kandili önemi ve fazileti nedir?

Üç aylar içerisinde yer alan üçüncü kandil olan ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kandile az bir zaman kala vatandaşlar tarihleri araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; hangi gün sorusunun yanıtı da verilmiş oluyor. Vatandaşlar bu mübarek günde nasıl ibadet edileceğini, bugünün önemi ve faziletini öğrenmek istiyorlar. Buna göre; ve ayın kaçında?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA? 2020

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini günler takvimine göre verdi. Buna göre; Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir?

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Berat Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2020 Berat Kandili önemi ve fazileti nedir?
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