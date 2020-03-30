Marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market çalışma saatleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını kapsamında her ülkede bazı alanlarda değişiklikler yapıldı. Ülkemizde de meydana gelen değişikliklerden en fazla etkilenenlerden bir tanesi market çalışma saatleri oldu. İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerine ilişkin bir genelge yayımladı ve 81 ilin valiliğine gönderdi. Yayımlanan belgeye göre; bakkallar, marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere alışveriş yapılan tüm marketler geçici süreliğine yeni saatlerde çalışacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karardan sonra vatandaşlar internet üzerinden "Marketler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros market çalışma saatleri neler? Marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020!

İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerinde değişiklik düzenledi. Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan bu karar 81 ilin valiliğine yollandı. Buna göre; marketler kaça kadar açık olacak? İşte market çalışma saatleri 2020!