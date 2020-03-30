BİM aktüel 3 Nisan Cuma kataloğunda büyük sürpriz! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftaya ilişkin 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Bu haftaki market ürünleri birbirinden ucuz ve kaliteli ürünlere sahip. Boyacı Seti 5'li 19,90 TL, Silikon Tabanca 19,90 TL, HI-PRO Su Arıtma Sistemi 599 TL, Merdiven 79,90 TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunuluyor. Hem teknolojik hem elektronik aletlerdeki indirimlerin yanı sıra mutfak araç gereçleri ve ayakkabı, kıyafet gibi birçok alanda da indirimler sürüyor. Buna göre; BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 NİSAN CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.