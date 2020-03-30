Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar 2020? Cumhurbaşkanı Erdoğan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına kaç TL bağış yaptı?

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında Biz Bize Yeteriz Türkiyem adlı bir kampanyanın başlatıldığı duyurulmuştu. Başkan Erdoğan kampanyaya öncülük ederek 7 aylık maaşını bağışlayacağını belirtti. Bu gelişmenin ardından 2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? Sorusu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyaya kaç TL bağışladığı merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR 2020?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen 2020 Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı maaşı 2020 yılında 81 bin 250 lira olarak belirlenmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAMPANYAYA KAÇ TL BAĞIŞLADI?

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada başlatıldığı duyurulan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına; "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar" sözleriyle destek olacağını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan, 2020 Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre 81 bin 250 lira olan maaşını 7 ay bağışlayacağını yani toplamda 568 bin 750 TL katkıda bulunacağını ifade etti.