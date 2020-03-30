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Tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılan enfekte ettiği ülkelerde ölümlere sebep olan corona virüsü salgını ülkemizde de etkili oluyor. Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tavsiyelerle ülke genelinde tedbirler üst düzeyde alınmaya devam ediyor. Öte yandan ülkemizde yaşanan koronavirüs gelişmelerini her gün duyurarak halkı bilgilendirmeye devam eden ile ilgili bilgiler merak edilerek arama motorlarında Fahrettin Koca kimdir, nereli, , ne doktoru? Sorularıyla yoğun şekilde araştırma yapılmaya devam ediliyor. Fahrettin Koca kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? Sorularının yanıtlarını hazırladığımız içerikte tüm detaylarıyla bulabilirsiniz. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 14:01 ABONE OL
Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca nereli, kaç yaşında, ne doktoru?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü ülkemizi de etkiliyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ülke olarak önlemler alınmaya devam ediyor. Öte yandan ülkemizde koronavirüs ile ilgili tüm gelişmeleri günlük olarak kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili detaylar merak edilerek arama motorlarında Fahrettin Koca kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılama devam ediyor. Peki, Fahrettin Koca kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? İşte tüm detaylar…

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca (2 Ocak 1965, Konya), Türk hekim ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yapmıştır. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Sağlık Bakanı'dır.

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Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca nereli, kaç yaşında, ne doktoru?
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