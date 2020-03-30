Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca nereli, kaç yaşında, ne doktoru?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü ülkemizi de etkiliyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ülke olarak önlemler alınmaya devam ediyor. Öte yandan ülkemizde koronavirüs ile ilgili tüm gelişmeleri günlük olarak kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili detaylar merak edilerek arama motorlarında Fahrettin Koca kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılama devam ediyor. Peki, Fahrettin Koca kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? İşte tüm detaylar…

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca (2 Ocak 1965, Konya), Türk hekim ve siyasetçi.