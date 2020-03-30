İnşirah Suresi Arapça Türkçe okunuşu! İnşirah Suresi anlamı

İnşirah Suresi, kelime olarak açılmak ve genişlemek anlamına gelir. Birçok kişi darda kaldığında, sıkıntıya düştüğünde, bunaldığında içini ferahlatmak ve dertlerden kurtulmak için bu duayı okumaktadır. İslam âlemi için önemli bir yere sahip olan İnşirah Suresi, Mekke döneminde inmiş ve 8 ayetten oluşmuştur. Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) manevi lütufları bu surede özetleniştir. İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı da bu nedenle çok sık araştırılmaktadır. Faydaları ve faziletleri oldukça fazla olan İnşirah Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve meali için detayları inceleyiniz.

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah Suresi Konusu Nedir?

Surede, Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) manevi lütufları özetlenmiştir. Her güçlükte mutlaka bir kolaylığın olduğuna vurgu yapılmıştır. Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir. Müslüman kişiler zora düştüğünde, sıkıntıda olduğunda bu sureyi okuyarak içini ferahlatmak ister.