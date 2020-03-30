İzmir'de 50 yabancı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta yabancı uyrukluların olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta bulunan 11 Kongo, 6 Suriye, 3 Gambiya, 2 Somali, 2 Orta Afrika, 1 Tunus ve 1 Filistin uyruklu 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Çeşme ilçesi açıklarında da yine lastik botta yabancı uyruklu olduğu tespi üzerine harekete geçen ekipler, 15 Suriye, 4 Orta Afrika, 2 Filistin, 2 Irak ve 1 Lübnan uyruklu 24 kişiyi yakaladı.

Yunanistan'a geçmeyi amaçladıkları belirlenen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.