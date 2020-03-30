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'de 50 yabancı uyruklu yakalandı

'in Çeşme ve Dikili sahili açıklarında, lastik botla 'a geçmeye çalışan 50 yabancı uyruklu yakalandı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 03:19 ABONE OL
İzmir'de 50 yabancı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta yabancı uyrukluların olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekiplerin durdurduğu lastik botta bulunan 11 Kongo, 6 Suriye, 3 Gambiya, 2 Somali, 2 Orta Afrika, 1 Tunus ve 1 Filistin uyruklu 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Çeşme ilçesi açıklarında da yine lastik botta yabancı uyruklu olduğu tespi üzerine harekete geçen ekipler, 15 Suriye, 4 Orta Afrika, 2 Filistin, 2 Irak ve 1 Lübnan uyruklu 24 kişiyi yakaladı.

Yunanistan'a geçmeyi amaçladıkları belirlenen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir'de 50 yabancı uyruklu yakalandı
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