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Maskeli kişiden kuzenlere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

'nın Ceyhan ilçesinde kuzenler Şükrü Ç. (25) ile Çağlayan G. (26), yolda yürürken yanlarında duran araçtan inen maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şükrü Ç., iki ayağından yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 10:45 ABONE OL
Maskeli kişiden kuzenlere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi, 168 Sokak'ta meydana geldi. Ceyhan Devlet Hastanesi'nden çıkarak evlerine doğru yaya olarak giden Şükrü Ç. ile yanındaki halasının oğlu Çağlayan G. yanlarında duran aracın sağ kapısından inen yüzü maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Şükrü Ç., iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükrü Ç., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Çağlayan G. polise verdiği ifadede, "Soğuk algınlığı sebebiyle hastaneye gittik. Eve döndüğümüz sırada arkamızdan çok hızlı beyaz bir araba yaklaştı. Bizi geçtikten sonra duran araçtan inen yüzü maskeli şahıs, silahı bize doğrultarak ateş etmeye başladı. Peşimizden gelirken arka bahçeye doğru gittiğimizi görünce kaçtı. Kuzenim Şükrü'nün ayaklarına mermi isabet etti, yardımımıza mahalle sakinleri koştu" dedi.

Olay yerinde yaptığı incelemede 6 kovan bulan polis, saldırının ardından geldikleri otomobille kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Maskeli kişiden kuzenlere sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
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