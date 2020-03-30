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‘Mezarı olsun’ diye dua edeceğimi düşünmemiştim

Arama-kurtarma botunun devrilmesi sonucu kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’i arama çalışmaları sürüyor. Güneş’in eşi, “Hizmet ettiği ülkesinin duasına ihtiyacı var” dedi

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Giriş Tarihi: 30.3.2020 ABONE OL
‘Mezarı olsun’ diye dua edeceğimi düşünmemiştim
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart günü yaptığı arama-kurtarma eğitimi sırasında bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgeye Su altı Arama Timi (SAT) ile JAK timleri, su altı arama kurtarma polisleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma da drone ve iz takip köpekleriyle çalışmalara destek veriyor.

'16 KİŞİYİ ELLERİYLE KURTARDI'
Yılmaz Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal medyadan kayıp eşi ile ilgili bir paylaşım yaptı. İşte o yürekleri dağlayan paylaşım: "Ölümle burun buruna olduğunu hep biliyordum. Ama bir dikili taşı olsun diye dua edeceğimi hiç aklımdan geçirmemiştim. 2010'dan beri sayısız arama kurtarma faaliyetlerine gitti. Türkiye'nin dört bir yanında, onlarca can kurtardı. Bir mezarı olsun diye dua edenlerin yakınlarını bulmak için defalarca göreve gitti. En son Elazığ depreminde 16 kişiyi elleriyle çıkardı. Şimdi onun da bulunmak hakkı." Kayıp eşinin törenlerde helikopterden sarkarak Türk bayrağını taşıdığını kaydeden Gülnur Ortakçı Güneş, "Gururla izlediğiniz o gösteriler var ya; Temmuz 2010'dan Temmuz 2019'a kadar Ankara'da eşim de gökyüzündeydi. Omuzlarını, kollarını keserdi o ipler. Hizmet ettiği ülkesinin duasına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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‘Mezarı olsun’ diye dua edeceğimi düşünmemiştim
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