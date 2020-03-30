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'de feci : 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika gelen bilgilere göre 'de otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 10:57 ABONE OL
Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Muhammed Talha Çoban idaresindeki 06 EE 0601 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi gişeleri yakınında, aynı yönde seyreden Hasan K'nin kullandığı 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonun altında sıkışan otomobildeki sürücü, Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Çağrı Çakmak ile Halil Barış Tunçbilek, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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