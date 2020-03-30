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'de feci kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı...

'den acı haber! Muhammed Talha Çoban yönetimindeki otomobil Hasan K.'nin kullandığı kamyona arkadan çarparak kamyonun altına girdi. Korkunç kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 12:00 ABONE OL
Osmaniye'de feci kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı...

Osmaniye'de, kamyona arkadan çarpıp, altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, E90 yolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Muhammed Talha Çoban (28) yönetimindeki 06 EE 0601 plakalı otomobil, Yarbaşı beldesi yakınlarında, Hasan K.'nin kullandığı 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Muhammed Talha Çoban ile Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner, yaşamını yitirdi; Çağrı Çakmak ve Halil Barış Tunçbilek ise ağır yaralandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Kamyon sürücüsü Hasan K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de feci kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı...
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