Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukta kısıtlama yapıldı. Şehirlerarası seyahatlerin Valilik iznine bağlanmasıyla birlikte büyük şehirlerde uygulama başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirler kapsamında şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşların bağlı bulunduğu ilden Valilik izni alması gerekecek. Özel aracı olan vatandaşlar ise şehirler arası yolculuk yapabilecek mi sorguluyor. Peki Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk izni nasıl alınır?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK SERBEST Mİ?

Ülkemizde korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunda kısıtlamaya gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karara göre şehirler arası yolculuk için Valilik izni gerecek. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutuluyor.

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