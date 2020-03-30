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araçla şehirler arası yolculuk serbest mi? izin belgesi nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunun kısıtlanmasıyla birlikte araçla şehirler arası yolculuk serbest mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Valilik tarafından alınan izinle şehirler arası otobüs seferleri yapılacak, uçak seyahati planlayanların ise izni olma koşuluyla yolculuk yapması kararı alındı. Özel aracı olan vatandaşlar şehirler arası yolculuk yapmak istediğinde seyahat izin belgesi alacak mı merak ediyor. Peki yolculuk serbest mi? Kendi özel arabamla şehirler arası yolculuk yapabilir miyim? ?

Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:12 ABONE OL
Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukta kısıtlama yapıldı. Şehirlerarası seyahatlerin Valilik iznine bağlanmasıyla birlikte büyük şehirlerde uygulama başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirler kapsamında şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşların bağlı bulunduğu ilden Valilik izni alması gerekecek. aracı olan vatandaşlar ise şehirler arası yolculuk yapabilecek mi sorguluyor. Peki yolculuk serbest mi? izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk izni nasıl alınır?

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK SERBEST Mİ?

Ülkemizde korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunda kısıtlamaya gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karara göre şehirler arası yolculuk için Valilik izni gerecek. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutuluyor.

İşte detaylar…

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Özel araçla şehirler arası yolculuk serbest mi? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
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