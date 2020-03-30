Penceresinden bakan hortumu gördü

Koronavirüs salgını nedeniyle Dünya'da milyarlarca insanın evlerinde oturduğu bugünlerde Türkiye'nin dört köşesinde olduğu gibi Muğla Bodrum'da da sessizlik hakim. Salgınla mücadele için alınan ek tedbirler gereğince piknik yapmak, balık tutmak, sahilde yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklandığı hafta sonunda, yağmurlu bir pazar gününe uyanan Bodrum sakinleri evlerin perdesini açarak dışarı baktıklarında denizin ortasında oluşan hortumu görünce cep telefonlarına sarıldı. Akyarlar Mahallesi açıklarında kıyıya doğru büyüyerek yaklaşan hortum vatandaşlar tarafından pencereden görüntülendi. 5 dakika boyunca gözlemlenen hortum hasara neden olmadan etkisini yitirerek gözden kaybolsa da paniğe yol açtı. Bodrum'da önceki gece başlayan yağış dün sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras önceki gün ilçe sakinlerine sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 'Koronavirüs nedeniyle ilk can kaybımızı yaşadık. Bodrum'da sokağa çıkma yasağımızı kendimiz ilan edelim' diyerek seslenmişti.