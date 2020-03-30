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ayı başlangıcı ne zaman? 2020 dini günler takvimine göre ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar

İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden dini günler takvimi yayınlandı. Bu takvime göre milyonlarca kişinin beklediği on bir ayın sultanını idrak edeceğimiz tarih de belli oldu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan ayı, yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. İslam’ın temel şartlarından birisi olan oruç tutma ibadeti yerine getirilirken, vatandaşlar on bir ayın sultanını en verimli şekilde geçirecekler. Peki, Diyanet’in takvimine göre Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman hangi gün tutulacak? İşte Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı ve dini günler takvimi!

Giriş Tarihi: 30.3.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 08:58 ABONE OL
Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimine göre ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar

Müslüman aleminin her yıl sevinçle karşıladığı ve hüzünle uğurladığı ayı için geri sayım başladı. Şaban ayının içine girmemiz ile birlikçe ilk oruç tutulacak gün merak konusu oldu. Bu nedenle de Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden dini günler takvimi yayınlandı. Bu takvime göre Ramazan ayı ne zaman ve hangi gün başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

2020 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı Kerim'in indirildiği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Ramazan ayının bu yıl ki ilk oruç tutulacak gün belli oldu.

İşte 2020 dini günler takvimi;

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Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimine göre ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte detaylar
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