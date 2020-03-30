Sepetli günlere geri döndük

80'li yıllarda kamyonet arkasında kasa kasa meyve-sebze sokak aralarında satılırdı. Satıcılar araçlarından bağırarak ya da hoparlörle mallarını tanıtır, vatandaşlar pencerelerinden sepet sarkıtarak ürünlerden satın alırdı. Koronavirüs nedeniyle evlere kapanılan şu günlerde o nostaljik günlere geri dönüldü. Pazarda satış yapamayan bazı esnaf çareyi ürünlerini kamyonetle sokak sokak satmakta buldu. Evdeki vatandaş bu durumdan memnun. İstanbul sokaklarında son günlerde sık sık görülen pazarcılar 'Pazarlara gelen olmayınca biz de aramızda böyle bir karar aldık. İnsanlar hizmetin ayaklarına gelmesinden memnun' dedi.