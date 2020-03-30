Şerit ihlali faciası

Konya'da otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada İlçe Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü Abdullah Ünal, eşiyle birlikte öldü, 3 kızı ise yaralandı. Feci kaza, Güneysınır ilçe merkezi çıkışında yaşandı. Güneysınır Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Abdullah Ünal'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen Veysel Akbaş idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, sürücü Yazı İşleri Müdürü Abdullah Ünal, eşi Esma Ünal ve Adem Köse ile diğer sürücü Veysel Akbaş ile eşi Fatma Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti.Otomobilde bulunan Abdullah Ünal'ın kızları Asiye, Beyza, Zeynep Ünal ise yaralandı. Zeynep Ünal'ın, kazada hayatını kaybeden Adem Köse ile nişanlı olduğu ve ailenin Konya'ya hasta ziyaretine gittikleri öğrenildi. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya'da kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hurda yığınına dönen araçlardaki cesetler itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kaza raporunda Veysel Akbaş'ın kullandığı aracın şerit ihlali yaptığına yer verildi. Kaza haberini alan Güneysınır Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve Belediye Başkanı Ahmet Demir de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Konya'daki kaza, adeta katliam gibiydi. Kafa kafaya çarpıştığı belirlenen iki araç hurda yığınına dönerken, 5 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

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