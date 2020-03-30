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nasıl ve nereden alınır? kapsamı nedir?

Corona virüsü önlemleri kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişiklikler yapılmaya devam ediliyor. Son olarak; İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak ve otobüs seferlerine ilişkin yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre; vatandaşlar olmadan seyahat edemeyecek. Hava ve kara yolu ile seyahatin kısıtlandığı bu durum karşısında vatandaşlar nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtını merak ediyor. Valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirlerarası otobüs yolculuğu yapılmayacak. Birinci derece yakınları vefat eden ya da ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar seyahat izin belgesi için valiliklere başvurabilecekler. Buna göre; kapsamı nedir? Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

Giriş Tarihi: 30.3.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 09:04 ABONE OL
Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat yasağı kapsamı nedir?

Corona virüsü önlemleri kapsamında yetkililer "evde kal" çağrısı yapmaya devam ederken ülke ve dünya genelinde pek çok alanda çeşitli kısıtlamalar getirildi. kapsamında İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; olmadan seyahat edilmeyecek. Belge talepleri; otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Corona virüsünün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan bu karar kapsamında gerekli talimatlar valiliklere iletildi. Buna göre; nedir, ne demektir? nasıl ve nereden alınır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine seyahat yasağı kapsamında bir genelge yayımladı. Buna göre; seyahat izin belgesi olmadan vatandaşlar seyahat edemeyecek. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu karar valiliklere iletildi. Buna göre; seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

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Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat yasağı kapsamı nedir?
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