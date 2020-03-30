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Son dakika: "Devlet sırrı vereceğiz" yalanıyla dolandırmaya kalktılar

Telefon dolandırıcıları, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde bile boş durmuyor. 'ta bir muhtar ve azayı arayan dolandırıcılar, "size devlet sırrı vereceğiz" deyip para istedi. Bu yalana inanan aza Osman Çetindere, bankaya giderek hesabındaki 5 bin lirayı çekti. Aza Çetindere çektiği parayı dolandırıcılara yatırmak üzereyken polisler tarafından son anda engellendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 13:24 ABONE OL
Son dakika: Devlet sırrı vereceğiz yalanıyla dolandırmaya kalktılar

İnanılır gibi değil! Polis, jandarma, savcı gibi konuşarak vatandaşın parasını alan dolandırıcılar şimdi de "devlet sırrı vereceğiz" diyerek muhtar ve azayı dolandırmaya kalktı.

"DEVLET SIRRINI ALACAĞINA" İNANIP 5 BİN LİRA GÖNDERECEKTİ

Sivas'ta kendisini arayan dolandırıcılar tarafından devlet sırrı verileceği yalanına inanan şahıs, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Merkeze bağlı Çelebiler köyü Muhtarı Adem Bayraktar ve Aza Osman Çetindere'yi arayan dolandırıcılar, para karşılığında devlet sırrı vereceklerini dile getirerek muhtar ve azasını dolandırmaya kalktı. Aza Çetindere, dolandırıcıların yalanına inanarak devlet sırrı karşılığında istenen parayı çekmek üzere bankaya gitti. Hesabında bulunan 5 bin lira parayı çeken Çetindere, parayı yatırmak üzere bankada beklerken güven timlerinin müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. Çetindere'nin dolandırıcılarla iletişim kurarken parola olarak 'Bacanak' kelimesini seçmesi ise dikkat çekti. Muhtar ve azası karakola giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Çetindere, bankadan çektiği parayı dolandırıcıların hesabına yatırmadan ikaz edildiğini belirterek maddi kaybının olmadığını söyledi.

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Son dakika: "Devlet sırrı vereceğiz" yalanıyla dolandırmaya kalktılar
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