Son Dakika Haberi: Corona virüsü atlatan Muhammet Kaya zorlu süreci anlattı! ‘Çok büyük acılar çektim’

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünde bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. Son olarak, İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını 17 günlük mücadele sonrası yenen 36 yaşındaki Muhammet Kaya yaşadığı zorlu süreci anlattı. Kaya, "Çok zor bir dönem ve çok büyük acılar çektim. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Kaya, 12 Mart'ta Türkiye tatilini yarıda keserek Ukrayna üzerinden İsveç'e geldiğini belirtti.

Hastalığı uçakta kaptığını düşündüğünü ifade eden Kaya, 2 gün sonra belirtilerin başladığını söyledi.

'HAFİF ÖKSÜRÜKLE BAŞLADI'

Kaya, hastalığın hafif öksürükle başladığını belirterek "Hastalığın üçüncü günü halsizliğim hat safhaya çıktı. Önceden yaşamadığım şekilde bütün eklemlerin sızlamaya başladı. Sanki üzerimden tır geçti. Dördüncü gün ise ateşim 42 dereceye çıktı. Ciğerim çıkacak şekilde öksürüyor, nefes alamıyordum, havale geçiyordum, daha da ağırlaşarak bu şekil evde 6 gün geçirdim. Çok zor bir dönem ve çok büyük acılar çektim. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın." dedi.

Bu durumdayken üç kez acil servisi aradığını anlatan Kaya, sağlık görevlilerinin, evde kalmasını ve kendisini karantinaya almasını önerdiğini ifade etti.

7. GÜN HASTANEDE TEDAVİ

Kaya, hastalığının ağırlaşması üzerine 7. gün ambulansla hastaneye kaldırıldığını, yapılan testlerin pozitif çıktığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti.