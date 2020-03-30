Son Dakika Haberi: Corona virüsünden kurtulanlar yaşadıklarını anlattı! ‘Ateşim 41 derece olmasına rağmen…’

virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 33 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın, 700 binin üzerinde insanda görüldü. Hastalığın getirdiği tedirginlik dünya üzerinde devam ederken, iyileşen hastaların yaptığı açıklamalar da umut aşılamaya devam ediyor. İki hafta önce corona virüse yakalanan ve 13 gün süren zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başaran 57 yaşındaki Ahmet Arpacı, yaşadığı zorlu sürecin öncesini ve sonrasını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜNÜ ATLATAN AHMET ARPACI ZORLU SÜRECİ AÇIKLADI!

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan ve aslen Adanalı olan Ahmet Arpacı (57), iki hafta önce koronavirüse yakalandı. Acilen hastaneye yatırılan Arpacı, 13 gün süren zorlu tedaviden sonra hastalığı yenmeyi başardı.