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haberi | Sahtekarlara geçit yok! Tam 220 bin adet ele geçirildi

haberi: Koronavirüs salgınını fırsat bilen sahtekarlar yine boş durmadı. İstanbul'da ruhsatsız imal edilen bir tekstil atölyesi daha polisler tarafından basıldı. İmalat izni olmadan üretilen 220 bin kaçak maske ele geçirildi. İş yeri ise mühürlendi

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 17:23 ABONE OL
Son dakika haberi | Sahtekarlara geçit yok! Tam 220 bin adet ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul Polisi, Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak maske imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine adrese saat 14.30 sıralarında baskın düzenledi.

220 BİN RUHSATSIZ KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona Sultanbeyli Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri de katıldı. Söz konusu adreste yapılan denetimlerde; 150 bini kullanıma hazır halde hale getirilmiş ve imalat izni olmayan ruhsatsız üretim maske, 70 bini ise dikime hazır halde olmak üzere toplamda 220 bin ruhsatsız kaçak maske ele geçirildi. Kaçak ve ruhsatsız bir şekilde maske imalatı yapılan iş yeri ise Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte düzenlenen seri operasyonlarda bugüne dek yaklaşık üç milyon imalat izni olmayan kaçak maske ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

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Son dakika haberi | Sahtekarlara geçit yok! Tam 220 bin adet ele geçirildi
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