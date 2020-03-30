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: İki genç kız doktora saldırdı! O anlar kamerada...

Koronavirüs mücadelesinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarımıza saldırılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. haberine göre; 'da biri 17, diğeri 18 yaşında olan iki genç kız acil serviste görevli doktora saldırdı. Saldırı anı hastane kameralarına anbean yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika: İki genç kız doktora saldırdı! O anlar kamerada...

Samsun'dan gelen son dakika haberi 'bu kadarına da pes' dedirtti. İki genç kız acil serviste tartıştığı doktora saldırdı. Saldırgan kızlardan biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı...

Samsun'da iki genç kızın hastanede doktoru darp etme olayının görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktoru darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki genç kızdan biri tutuklanmıştı. 24 Mart tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden Gamze K. (18) ile D.A. (17) adlı genç kızlar burada çıkan tartışmada acil serviste görevli doktor Zeynep K.'ye saldırdı. Doktor Zeynep K. kendisine saldıran kızlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili Gamze K. ve D.A. adlı kızları gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan Gamze K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, D.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OLAY ANI KAMERADA

Hastanenin acil servisinde yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tartışma ve devamında yaşanan arbede görülüyor.

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Son dakika: İki genç kız doktora saldırdı! O anlar kamerada...
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