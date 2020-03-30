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Son dakika: nedeniyle evinde kalan vatandaşı elektriksiz bıraktılar

tedbirleri kapsamında yapılan çağrılara kulak veren vatandaş, evinden dışarı çıkmıyor. Böyle bir zamanda trafo kablolarını çalan hırsızlar yüzlerce hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu. 'de yaşanan olayda mahalleli isyan etti. Son dakika haberine göre; Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle evinde kalan vatandaşı elektriksiz bıraktılar

Yazıklar olsun! Koronavirüs nedeniyle vatandaş evinden çıkamazken onlar mahallenin trafo kablolarını çaldı. Yüzlerce ev elektriksiz kaldı... Jandarma kablo hırsızlarını arıyor.

Mersin'de, bir trafonun kablolarını çalan hırsızlar, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları elektriksiz bıraktı.

50 METRELİK KABLO ÇALDILAR

Olay, Çamlıyayla ilçesine bağlı Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlar, yüzlerce evin elektriğini sağlayan bir trafonun kablosunu çaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, elektriksiz kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 50 metre kablonun çalındığını tespit etti. Çamlıyayla Arıza Bakım Onarım ekipleri, çalınan kabloların yerine yeni kablo çekti.

Kablo hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle evinde kalan vatandaşı elektriksiz bıraktılar
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