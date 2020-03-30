SON DAKİKA: Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Özcan Eren’in cesedi parçalar halinde bulundu!

Müge Anlı programında bir süredir işlenen Özcan Eren cinayetine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. En son görüştüğü kişi veteriner hekim Mehmet Tahta son olarak tutuklanmış ve ifadesi alınmıştı. Mehmet Tahta ifadesinde, dedesinden para istediğini ancak Özcan'ı kendisinin öldürmediğini söylemişti. Ancak canlı yayına bağlanan bir izleyici oradaki barajın etrafında parçalanmış insan cesedi bulduğunu söyleyince Emniyet güçleri bölgede araştırma yaptı ve korkunç sonuç ortaya çıktı. Haftasonu Mehmet Tahta, Özcan Eren'i kendisinin öldürdüğünü itiraf ederken sebebi ise kan dondurdu. Özcan'ın kendisine kötü koktuğunu söylemesi ve bu sebepten ötürü aşağılandığını düşünerek onu öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısının cinayete ilişkin son dakika itirafları herkesi şoke etti.

"KÖTÜ KOKUYORSUN" DEDİĞİ İÇİN VAHŞİCE KATLEDİLDİ!

Müge Anlı'nın programında bir süredir işlenen Özcan Eren cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet Tahta cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayetin ilginç detayı ise Özcan Eren'i öldürme sebebi olmasıydı. Özcan'ın kendisine kötü koktuğunu söylediği için testereyle onu parçalara ayırdığını itiraf etti.

İşte Müge Anlı Özcan Eren cinayetine ilişkin son dakika ayrıntıları!