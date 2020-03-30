Son dakika: Uzmanlar; Büyükçekmece'deki ev partisini yorumladı: "Ölümcül bir hata açık bir suç!"

Ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 131, vaka sayısı da 9.217 olmuşken en ufak sorumsuzluğun bedelini hatayı yapan değil bambaşka insanlar ödeyebilir. Son dakika gelişmesine göre Büyükçekmece'de ev partisi yapıp Instagram'dan canlı yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı ve toplamda 11 kişi gözaltına alındı. Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler; bir evde toplu olarak buluşmanın ne denli risk taşıdığını uzmanlara sordu. Uzman isimler riskin çok büyük olduğunu belirtti!

RİSK ÇOK ÇOK YÜKSEK

Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: Bu insandan insana geçen bir virüs. O yüzden canla başla 'Evde kalın' diyoruz. Ama bu 'Evde bir araya gelebilirsiniz' demek değil. Adına 'parti' deyin, 'gün' deyin, 'komşu ziyareti' deyin, ne derseniz deyin değişmez. Dışarıdan, birbirinden farklı ortamlardan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok çok yüksektir. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hatadır.