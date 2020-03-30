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: Uzmanlar; 'deki ev partisini yorumladı: "Ölümcül bir hata açık bir suç!"

Tüm Türkiye'de 'Evde Kal' çağrıları yapılırken İstanbul'un ilçesinde bir evde parti yapan kişiler hakkında haberleri peş peşe geliyor! Partiyi düzenleyen kişiler, DJ T.A ve partiye katılanlar gözaltına alındı. Prof. Dr. Sedat Kaygusuz; virüsün insandan insana geçtiğini belirtirken ev partisinin şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hata olduğunu ifade etti! Ev partisinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasından sonra tepkiler peş peşe geliyor; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.3.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 09:37 ABONE OL
Son dakika: Uzmanlar; Büyükçekmece'deki ev partisini yorumladı: Ölümcül bir hata açık bir suç!

Ülkemizde yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 131, vaka sayısı da 9.217 olmuşken en ufak sorumsuzluğun bedelini hatayı yapan değil bambaşka insanlar ödeyebilir. gelişmesine göre 'de ev partisi yapıp Instagram'dan canlı yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı ve toplamda 11 kişi gözaltına alındı. Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler; bir evde toplu olarak buluşmanın ne denli risk taşıdığını uzmanlara sordu. Uzman isimler riskin çok büyük olduğunu belirtti!

RİSK ÇOK ÇOK YÜKSEK

Prof. Dr. Sedat Kaygusuz: Bu insandan insana geçen bir virüs. O yüzden canla başla 'Evde kalın' diyoruz. Ama bu 'Evde bir araya gelebilirsiniz' demek değil. Adına 'parti' deyin, 'gün' deyin, 'komşu ziyareti' deyin, ne derseniz deyin değişmez. Dışarıdan, birbirinden farklı ortamlardan gelenlerin birbirine virüs bulaştırma riski çok çok yüksektir. Bu şuursuzca yapılmış ölümcül riskler taşıyan bir hatadır.

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Son dakika: Uzmanlar; Büyükçekmece'deki ev partisini yorumladı: "Ölümcül bir hata açık bir suç!"
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