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Tarabya Sahili'nde yasağı çiğneyip balık tuttular

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerde yürüyüş yapmak, balık tutmak; mesire alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştı. Ancak bazı vatandaşlar yasağa hiç aldırış etmeden boş buldukları yerlerde mangal yapıyor. Bugün Tarabya Sahili'nde iki kişinin oltayla balık tuttuğu görüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:07 ABONE OL
Tarabya Sahili'nde yasağı çiğneyip balık tuttular

Yasağa aldırış etmiyorlar. Evde kalın çağrılarına uymadıkları gibi sahillere gidip balık tutanlar oluyor...

SABAH ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu.

Koronavirüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Yasak olmasına rağmen Sarıyer Tarabya sahilinde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Sarıyer belediyesine bağlı zabıta ekipleri araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

İstanbul Sarıyer'de Tarabya sahilinde yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar da balık tutmaya devam etti.

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Tarabya Sahili'nde yasağı çiğneyip balık tuttular
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