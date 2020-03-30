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Tarihi 'da hırsızlık girişimi

Tarihi 'da gece yaşanan hırsızlık girişiminin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Çarşının çatısından halatla inen hırsızların, bekçiler tarafından fark edilince altın dolu poşeti bırakıp kaçtıkları öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 12:16 ABONE OL
Tarihi Kapalı Çarşı'da hırsızlık girişimi

Edinilen bilgilere göre olay gece 02.00 sıralarında tarihi Kapalı Çarşı Kuyumcular Sokak'ta meydana geldi. Çatıdan halat yardımı ile çarşıya giren iki şahıs, bir kuyumcudan çaldıkları altınları poşete doldurdu.

Bu sırada çarşının güvenlik görevlileri kameralardan hırsızların yerini tespit etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve bölgede görevli bekçiler sevk edildi.

ALTIN DOLU POŞETİ BIRAKIP KAÇTILAR

Geldikleri gibi çatıdan kaçmaya çalışan hırsızlarla bekçiler arasında kovalamaca yaşandı. Çatıdan inerek bir arabaya binen hırsızlar, bu sırada panikle ellerindeki altın dolu poşeti bırakarak kaçtı. Hırsızların bıraktığı poşette yapılan incelemede yüklü miktarda altın ve 1 adet güvenlik kamera kayıt cihazı bulundu.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Tarihi Kapalı Çarşı'da hırsızlık girişimi
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