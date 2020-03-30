Yeni ÖTV zamlarından sonra sigaraya zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara zammı konusunda sosyal medyada yer alan iddialar vatandaşların bu konu hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan yeni ÖTV düzenlemesinde purolardaki verginin yüzde 40'tan yüzde 80'e çıkarılması sigara fiyatları için de benzer bir değişikliğin yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işareti yarattı. 2020 Mart ayı ÖTV düzenlemesiyle sigara fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Yeni ÖTV zamlarından sonra sigaraya zam gelip gelmediği hakkında bazı araştırmalar var, ÖTV düzemlemeleri puro ve kolalı gazozlara oldu. Sigara fiyatlarında herhangi bir zam veya güncelleme söz konusu değil…

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI…