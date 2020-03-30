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Yeni ÖTV zamlarından sonra sigaraya zam gelecek mi? Güncel ne kadar?

Purolardaki ÖTV miktarının iki katına çıkmasından sonra ‘ mi’ konusu oldukça araştırılıyor. Yeni ÖTV düzenlemesi hakkında yeni bilgiler geliyor. Resmi Gazete'de de yayınlanan yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte kolalı gazozlardaki ÖTV miktarı %25'ten %35'e çıktı. Aynı şekilde tütün mamulleri arasında yer alan purodan alınan ÖTV de %40'tan %80'e çıktı. Bu noktada sigaraya zam gelecek mi sorusu sigara tiryakilerinin yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor! Güncel ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 30.3.2020 10:27 ABONE OL
Yeni ÖTV zamlarından sonra sigaraya zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?

konusunda sosyal medyada yer alan iddialar vatandaşların bu konu hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan yeni ÖTV düzenlemesinde purolardaki verginin yüzde 40'tan yüzde 80'e çıkarılması için de benzer bir değişikliğin yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işareti yarattı. 2020 Mart ayı ÖTV düzenlemesiyle sigara fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmadı!

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Yeni ÖTV zamlarından sonra sigaraya zam gelip gelmediği hakkında bazı araştırmalar var, ÖTV düzemlemeleri puro ve kolalı gazozlara oldu. Sigara fiyatlarında herhangi bir zam veya güncelleme söz konusu değil…

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI…

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Yeni ÖTV zamlarından sonra sigaraya zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar?
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