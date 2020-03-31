A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Bu hafta A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Her Perşembe yeni ürünleriyle müşterilerin yüzünü güldüren A101 kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Nisan ayının ilk indirim reyonunda gıdadan, zücaciyeye, teknolojiye varıncaya kadar yüzlerce üründe ucuzluk yaşanacak. İndirimli ürünler listesinin öne çıkan fırsatları arasında Toshiba Full HD Smart Led Tv 2.099 TL, SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL yer alıyor. Öte yandan bebeklerin ihtiyaçları için puset, mama sandalyesi, oyuncak kutusunda indirimler dikkat çekiyor. Ev ürünlerini yenilemek veya eksiklerini gidermek isteyenler için ayakkabı dolabı, vali çeşitleri, ayakkabı rampasında kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Her yaşa ve bütçeye uygun A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİM BAŞLIYOR! 2 NİSAN A101 KATALOĞUNDA NELER VAR?

Haftanın en uygun ve kaliteli A101 indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden 2 Nisan 2020 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam listeye ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

İşte indirimli tam liste