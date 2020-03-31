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2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Bu hafta indirim kataloğunda neler var?

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ürünlerde binlerce çeşit fırsat bu hafta müşterilerini bekliyor. Her hafta Perşembe günü yenilenen katalogda bu hafta gıda, züccaciye ve teknoloji ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Kataloğu henüz inceleme fırsatı bulamayanlar ‘’ 2 Nisan kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem ekonomik hem de kaliteli ürünleriyle müşterilerin yüzünü güldüren indirim listesinde bu hafta Toshiba Full HD Smart Led Tv 2.099 TL, SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL, SEG KM 701 Kurutma Makinesi 1.299 TL, Elton Uydu Alıcılı Led 829 TL, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL’den satışa sunulacak. Cep telefonundan, mutfak araç ve gereçlerine, gıdadan, zücaciyeye binler indirimli ürün raflardaki yerini alıyor. Peki haftanın A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte, A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler listesi

Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 09:09 ABONE OL
A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Bu hafta A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Her Perşembe yeni ürünleriyle müşterilerin yüzünü güldüren A101 kataloğunda bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Nisan ayının ilk indirim reyonunda gıdadan, zücaciyeye, teknolojiye varıncaya kadar yüzlerce üründe ucuzluk yaşanacak. İndirimli ürünler listesinin öne çıkan fırsatları arasında Toshiba Full HD Smart Led Tv 2.099 TL, SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL yer alıyor. Öte yandan bebeklerin ihtiyaçları için puset, mama sandalyesi, oyuncak kutusunda indirimler dikkat çekiyor. Ev ürünlerini yenilemek veya eksiklerini gidermek isteyenler için ayakkabı dolabı, vali çeşitleri, ayakkabı rampasında kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Her yaşa ve bütçeye uygun A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte A101 2 Nisan aktüel ürünler kataloğu listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİM BAŞLIYOR! 2 NİSAN A101 KATALOĞUNDA NELER VAR?

Haftanın en uygun ve kaliteli A101 indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden 2 Nisan 2020 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam listeye ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

İşte indirimli tam liste

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A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğuyla keyifli alışverişler! Bu hafta A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?
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