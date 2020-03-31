Ahmet isminin anlamı nedir? Ahmet ne demek?

Erkek bebek heyecanı yaşayan anne ve babalar doğum yaklaştıkça isim araştırmaya başlarlar. Kimileri doğuma kadar düşünmez, kimileri ise hamilelik sürecini detaylı isim araştırmalarıyla geçirir. Anlamı güzel olsun diye birçok anne ve baba kız veya erkek bebeklerine uygun ismi bulurlar. Erkek çocuklarına verilen yaygın isimler arasında yer alan Ahmet ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri arasında yer alan Ahmet ismi aynı zamanda Arapçada da sık kullanılmaktadır. Bilindik bir isim düşünenler için ideal bir isim olan Ahmet ismi uzun yıllardır erkek çocuklarına verilen isimler arasındadır. Anlamının da güzel olması nedeniyle birçok anne ve babanın tercihi haline gelmiştir.

AHMET İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Çok övülen, minnettarlıkla anılmaya layık olan, çok methedilen kişi anlamına gelmektedir. Bu anlamlarından dolayı birçok kişi çocuklarına Ahmet ismini koymaktadır. Türkiye'de çok yaygın kullanılan Ahmet ismi aynı zamanda Allah'a şükreden anlamına da gelmektedir.

AHMET NE DEMEK?

Allah'a şükreden, övülmeye değer ve beğenilmiş demektir.

Ahmet ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer mi?

Ahmet ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir. Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi övgüye layık anlamı taşımaktadır.