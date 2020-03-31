Ayşe Karaman davasından son dakika haberi: Tutuklu doktorun mahkemedeki talebi şaşkınlık yarattı!

Son dakika haberleri... 2018 yılının Temmuz ayında erkek arkadaşı anestezi doktoru Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü. Tutuklu sanık Özgür Tarhan, corona virüsü salgını nedeni ile duruşmaya SEBGİS sistemi ile cezaevinden katıldı.
Tarhan, mahkemeden tahliyesini isterken öne sürdüğü neden büyük tepki çekti. Karaman Ailesi'nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. İşte, son dakika haberinin detayları...