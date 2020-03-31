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Ayşe Karaman davasından haberi: Tutuklu doktorun mahkemedeki talebi şaşkınlık yarattı!

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin görülen davadan haberi geldi. Bilindiği üzere, Ankara'da anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman, 2018 yılında erkek arkadaşı anestezi uzman doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Tarhan tutuklanmış ve müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başlanmıştı. Davanın dördüncü celsesi görülürken tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan'ın mahkemeden istediği büyük şaşkınlık yarattı. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 09:03 ABONE OL
Ayşe Karaman davasından son dakika haberi: Tutuklu doktorun mahkemedeki talebi şaşkınlık yarattı!

haberleri... 2018 yılının Temmuz ayında erkek arkadaşı anestezi doktoru Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü. Tutuklu sanık Özgür Tarhan, corona virüsü salgını nedeni ile duruşmaya SEBGİS sistemi ile cezaevinden katıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ, ŞAŞKINLIK YARATTI!

Tarhan, mahkemeden tahliyesini isterken öne sürdüğü neden büyük tepki çekti. Karaman Ailesi'nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. İşte, son dakika haberinin detayları...

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Ayşe Karaman davasından son dakika haberi: Tutuklu doktorun mahkemedeki talebi şaşkınlık yarattı!
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