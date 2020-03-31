Balkondan ‘evde kal’ konseri

SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ

Samsun'da müzikle uğraşan 3 genç, evlerinin balkonuna kurdukları ses sistemiyle konser verip, koranavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' çağrılarına dikkat çekti. Lazer ışıkları ile karşı apartmana 'evde kal' yazısı yansıtan grup, komşularının yanı sıra çevre binaların sakinlerinden de destek gördü. Evlerinin ışıklarını açıp kapayan vatandaşlar ise konser sonrası virüsle mücadele kapsamında görev yapan tüm sağlık personeline de alkışlı destek verdi. Müzik grubunda yer alan Enes Gevrekçi, "Sabırlı olalım, bugünler geçecek, biz çok büyük bir milletiz" dedi.