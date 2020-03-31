Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri

Türkiye Bankalar Birliği banka çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında alının önlemlere banka mesai çalışma saatleri eklenmiş oldu. Sabah saatlerinden itibaren bankanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar '' Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanı aramaya başladı. Hafta içi çek, senet, hesap açma ve kapama gibi işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar banka çalışma saatleri içerisinde işlerini halletmiş olacak. Bankalar, coronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatleri için değişikliğe gittiler. Peki bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi banka çalışma ve mesai saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında banka çalışma saatleri değişmiş oldu. Bankada işleri olan vatandaşlar ' bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusuna yanıt arıyor.İşte tüm detaylar…