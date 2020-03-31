2020 Berat Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Berat Kandili önemi ve fazileti nedir?

Üç aylar içerisinde yer alan üçüncü kandil olan Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kandile az bir zaman kala vatandaşlar tarihleri araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; Berat Kandili ne zaman hangi gün sorusunun yanıtı da verilmiş oluyor. Vatandaşlar bu mübarek günde nasıl ibadet edileceğini, bugünün önemi ve faziletini öğrenmek istiyorlar. Buna göre; Berat Kandili hangi gün ve ayın kaçında?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA? 2020

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini günler takvimine göre verdi. Buna göre; Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir?

İşte tüm detaylar!