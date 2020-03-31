Bilim Kurulu’nda kimler, hangi üyeler var? Bilim Kurulu nedir, üyeleri kimler?

Dünya Sağlık Örgütü corona virüs salgınını yeni tip adıyla Covid-19 salgınını pandemi ilan etti. Ülkemizde de corona virüsün görülmesinin ardından 10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu kurul üyeleri Ebola, kırım kongo ve grip konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Uluslararası hastalık konusunda yapılan çalışmaları inceleyen kurul, okulların kapatılması, seyahatlerin yasaklanması, karantina uygulanması gibi pek çok alandaki kararların alınmasını sağlamaktadır. Buna göre; Bilim Kurulu nedir, üyeleri kimler? Bilim Kurulu'nda kimler, hangi üyeler var?

BİLİM KURULU NEDİR, ÜYELERİ KİMLERDİR?

Ülkemizde corona virüs salgının görünmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu oluşturuldu. Alanında uzman birçok kişiden oluşan ekip üyeleri Covid-19 salgınına ilişkin ülkemiz adına kararlar almaktadır. Buna göre; vatandaşlar tarafından araştırılan Bilim Kurulu nedir, üyeleri kimlerdir?